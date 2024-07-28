Что делать, если коврики скользят: секреты автомобилистов

Автомобильные коврики служат для защиты обивки салона транспортного средства. Они предотвращают попадание грязи, снега и воды на поверхность. Однако важно, чтобы коврик был надежно зафиксирован.
Если коврик скользит, это может сделать пребывание в автомобиле и его управление небезопасными. К счастью, эта проблема решается очень просто.
Как зафиксировать автомобильный коврик
Нет необходимости приобретать дорогие коврики с креплениями. Достаточно купить ленту-липучку с клеевым слоем. Скорее всего, потребуется только та часть ленты с маленькими "крючками": она, скорее всего, легко "прилипнет" к обшивке пола.
Извлеките коврики из салона, приклейте липучки к нижней стороне и верните коврики на место. После этого скольжение прекратится: вы будете уверены в безопасности и надежной защите напольного покрытия автомобиля от грязи.
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