Зачем водители устанавливают сетку между передними сиденьями в салоне автомобиля

Стало известно, зачем водители устанавливают сетку между передними сидениями

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В автомобилях опытных водителей нередко можно заметить сетку, установленную между передними сиденьями. Многих это заставляет задаться вопросом: "Для чего нужна эта сетка?"

Фото: wikipediа by Magnus Bäck, PDM

Оказывается, она значительно облегчает жизнь автовладельцам и пассажирам. Сетка выполняет функцию органайзера.

Как использовать сетку

В пространство между двумя сетками можно помещать различные предметы. Это удобно, так как вещи не нужно оставлять на сиденьях или на панели под лобовым стеклом. Причём это касается не только мелочей, но и достаточно крупных предметов, которые не помещаются в других местах хранения салона автомобиля, например, в бардачке.

Важный нюанс

Сетку можно установить далеко не во всех автомобилях. В некоторых машинах такой органайзер не поместится между передними сиденьями, а если и поместится, то может мешать водителю. Чтобы избежать опасной ситуации, убедитесь, что установленная сетка не создаёт неудобств. Если она мешает, лучше снять её.