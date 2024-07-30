Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Мир квартир" заметил преждевременный рост спроса на аренду жилья в РФ
Вишнёвый лимонад: готовим самостоятельно буквально за несколько минут
Домашнее обертывание от целлюлита: простой рецепт для упругой кожи
Стилисты раскритиковали наряд Ольги Бузовой
Газпром увеличил экспорт газа в Китай через "Силу Сибири"
Раскрываем секреты ночной активности домашних кошек
Nvidia устанавливает новый стандарт с открытыми драйверами для Linux
Ряд пестицидов, которые используют в сельском хозяйстве, могут вызывать рак
Куда поехать отдохнуть в бархатный сезон
Критерии выбора заправки: что важно учитывать водителю, чтобы заправить авто

Где лучше заправляться — советы по выбору заправочной станции

2:26
Авто

Когда водителю нужно заправить автомобиль, у него обычно есть выбор между несколькими близлежащими заправочными станциями. Многие автомобилисты задаются вопросом, имеет ли значение, на какую именно заправку они обращаются. Стоит ли отдавать предпочтение одним заправочным комплексам, а других избегать?

Где лучше заправляться — советы по выбору заправочной станции
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Качество топлива

Один из ключевых моментов, на который стоит обратить внимание, — качество топлива. Все крупные сетевые АЗС, как правило, закупают топливо у крупных нефтеперерабатывающих заводов и обеспечивают его высокое качество. Небольшие независимые заправки также могут предлагать хорошее топливо, но здесь важно изучить их репутацию и отзывы.

Следует помнить, что качество топлива может различаться даже на заправках одной сети. Все зависит от условий хранения и транспортировки горючего. Поэтому перед выбором заправки имеет смысл поинтересоваться отзывами местных водителей.

Цены на топливо

Разумеется, стоимость топлива — важный фактор при выборе заправки. Цены могут существенно различаться даже на соседних АЗС. Крупные сетевые игроки, как правило, держат средние по рынку цены, а вот небольшие частные заправки могут предлагать более выгодные условия.

Помимо цены на топливо, также стоит обратить внимание на дополнительные услуги и скидки, которые предоставляет та или иная АЗС. Некоторые заправки, например, выдают бонусные баллы или дисконтные карты постоянным клиентам.

Сервис и дополнительные услуги

Качество обслуживания на заправке также имеет значение. Обратите внимание на чистоту территории, вежливость персонала и наличие необходимых сопутствующих товаров и услуг (мойка, шиномонтаж, кафе и т. д.).

Кроме того, важно, чтобы на станции были исправны топливораздаточные колонки, системы учета и контроля. Все это влияет на комфорт и скорость обслуживания.

Таким образом, выбирая заправку, стоит учитывать сразу несколько факторов: качество топлива, уровень цен, сервис и дополнительные услуги. Оптимальный вариант — найти проверенную заправку, которая сочетает в себе приемлемые цены, высокое качество топлива и хороший уровень

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Западные альянсы разваливаются. РФ может повторить военные походы 1812 и 1945 годов
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
После затишья ВСУ возобновили попытки прорыва к многоэтажкам Волчанска Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Сводка с фронта: Генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Сводка с фронта: Генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Последние материалы
Куда поехать отдохнуть в бархатный сезон
Анастасия Волочкова рассказала о своей аллергии на шипы белых роз
Учёные представили банк данных для обучения ИИ
Правила удобрения гранатового дерева
Почему у девушек из деревень кожа выглядит лучше, чем у жительниц мегаполисов?
Салат с хрустящими баклажанами и помидорами: тёплая закуска по-азиатски
"СОГАЗ" выплатит страховки пострадавшим при ЧП с поездом в Волгоградской области
Philips увеличила чистую прибыль в 6 раз благодаря разовому доходу
Путешествие по Амурской области
Porsche отзывает обновленный Cayenne 2024 из-за проблем с подвеской
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников