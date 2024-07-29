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Последовательность снятия аккумулятора: почему отрицательная клемма должна быть отключена первой

Алгоритм безопасного снятия аккумулятора

2:05
Авто

При проведении любых работ с автомобильным аккумулятором важно соблюдать определенную последовательность действий. От этого зависит не только удобство выполнения задачи, но и безопасность всего процесса. Так какую клемму следует снимать первой — положительную или отрицательную?

Алгоритм безопасного снятия аккумулятора
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Общее правило гласит: снимать нужно отрицательную клемму аккумулятора. Это правило действует и при снятии, и при установке батареи. Разберемся, почему именно так.

Почему сначала нужно отключать отрицательную клемму?

Автомобильный аккумулятор представляет собой источник постоянного тока с напряжением 12 вольт. Плюсовая клемма (обозначается "+" или "Pos") имеет положительный потенциал, а минусовая (обозначается "-" или "Neg") — отрицательный.

При случайном замыкании положительной клеммы на массу автомобиля возникает короткое замыкание. Это может привести к искрению, повреждению проводки, а в худшем случае — даже к возгоранию. Отрицательная же клемма соединена с "массой" автомобиля, поэтому короткое замыкание при ее случайном касании исключено.

Кроме того, при отключении сначала отрицательной клеммы вы защищаете электронные системы автомобиля от возможных скачков напряжения, которые могут возникнуть при отключении.

Последовательность действий при снятии аккумулятора:

  1. Найдите отрицательную клемму аккумулятора (она обозначена символом "-").
  2. Отсоедините её, потянув за клемму, а не за провод.
  3. Затем отсоедините положительную клемму, обозначенную символом "+".

Установка аккумулятора происходит в обратном порядке:

  1. Подсоедините положительную клемму.
  2. Затем подсоедините отрицательную клемму.

Помните, что несоблюдение этого правила может привести к повреждению электронных систем автомобиля или даже к пожару. Поэтому всегда снимайте сначала отрицательную клемму, а затем уже положительную. Это простое правило поможет обезопасить вас и ваш автомобиль.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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