Стало известно из-за чего чаще всего происходят аварии в Свердловской области

Аварии в Свердловской области: в ГАИ рассказали почему случаются ДТП

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Именно из-за плохих дорог в Свердловской области происходит половина ДТП, а пробки происходят из-за того, что организованы неправильно пути объезда. Об этом в эфире местного телеканала ОТВ сообщил исполняющий обязанности ГАИ области Дмитрий Кузнецов, сообщает «Царьград».

Фото: wikipedia by Служба автодоріг у Миколаївській області, CC BY-SA 4.0

По словам Д. Кузнецова, за 7 месяцев текущего года владельцы дорог получили 1,2 тыс. предписаний. Он отметил, что именно из-за отсутствия разметки и дефектов покрытия происходят чаще всего аварии летом.

Сейчас на трассе Пермь-Екатеринбург часто можно встретить заторы. Исполняющий обязанности ГАИ области отметил, что недовольство водителей понятно, но на трассе идёт реконструкция. Также проблемы создаёт ещё брак на дорожном покрытии. Д. Кузнецов подчеркнул, что сотрудники ГАИ на регулярной основе выезжают на трассы вместе с подрядчиками, где показывают, что дорога нуждается в ремонте ям, укладывании асфальта.