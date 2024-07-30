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Вы всегда делали это неправильно: как заряжать аккумулятор без риска

Основы зарядки аккумуляторов: уход и техническое обслуживание

1:42
Авто

Не каждый автовладелец знает, как правильно заряжать аккумулятор своего автомобиля, и многие даже пренебрегают этим важным процессом. Но аккумулятор может разрядиться как у активно используемой машины, так и у авто, которое долго стоит без движения. О тонкостях правильной зарядки АКБ рассказал эксперт изданию "Южный федеральный".

Основы зарядки аккумуляторов: уход и техническое обслуживание
Фото: freepik.com by standret, PDM

В условиях повседневного использования автомобиля генератор обеспечивает поддержание необходимого уровня заряда батареи. Однако в зимнее время, когда генератор может не справляться, на помощь приходит зарядное устройство. Важно помнить, что заряжать аккумулятор в холод неэффективно, поэтому после эксплуатации в мороз его рекомендуется прогреть на 10-15 часов.

Заряд аккумулятора обычно занимает от одного до двух дней. Если новый аккумулятор не показывает напряжение 12.5 вольт, его следует подзарядить дополнительно. При регулярном использовании автомобиля зарядка аккумулятора рекомендуется примерно три раза в год, но не чаще.

Можно заряжать аккумулятор, не снимая его с автомобиля, но при этом необходимо создать подходящие условия. Зарядку следует проводить в теплом помещении при температуре от 5 до 20 градусов. Во время процедуры капот автомобиля должен быть открыт, чтобы избежать короткого замыкания клемм.

Соблюдение этих рекомендаций поможет поддерживать аккумулятор в исправном состоянии, гарантируя его долговечность и надежность работы даже в самых экстремальных условиях.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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