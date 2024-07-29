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Экстренные секреты: как отключить сигнализацию, когда брелок бессилен

Как обойти сигнализацию автомобиля при проблемах с брелоком

1:55
Авто

Рано или поздно многие автомобилисты сталкиваются с проблемой разрядившейся батареи в брелоке от сигнализации. Опытные водители часто носят с собой запасные батарейки, но новички могут оказаться не готовы к такой ситуации. Важно знать, что даже при разряженном брелоке сигнализацию можно временно отключить.

Как обойти сигнализацию автомобиля при проблемах с брелоком
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сценарий, когда сигнализация автомобиля активна и владелец не может её отключить, создает неудобство и привлекает внимание прохожих. Однако отключение сигнализации не так сложно, как может показаться. Важно сначала попасть в салон автомобиля, используя механический ключ, который есть у каждого автомобиля. Даже у новых моделей с бесключевым доступом, механический ключ обычно скрыт в корпусе брелока и может быть извлечен нажатием кнопки.

Для отключения сигнализации необходимо добраться до аварийной кнопки, известной как клавиша Valet, которая позволяет перепрограммировать или экстренно отключить сигнализацию. Эта кнопка обычно скрыта в салоне автомобиля и известна только владельцу. При покупке автомобиля с рук важно узнать у продавца, где находится эта кнопка.

Часто автомобилисты в подобной ситуации спешат проверить подкапотное пространство или иные места, где находится аккумулятор. Отключение клеммы аккумулятора на большинстве современных автомобилей может временно отключить сигнализацию, но стоит помнить, что некоторые сигнализации имеют собственный источник питания и будут работать даже при разрядке основного аккумулятора.

Если же автомобиль оборудован штатной сигнализацией, процесс её отключения гораздо проще. Обычно достаточно использовать ключ для открытия и закрытия двери, что активирует концевик и сообщает системе об отсутствии несанкционированного доступа.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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