Убедитесь, что ваше масло темнеет: чистое масло — признак скорой поломки

Цвет моторного масла расскажет о состоянии вашего двигателя

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Выбор подходящего моторного масла часто вызывает сложности у автовладельцев, многие из которых не могут визуально определить качество масла и его функциональность. Эксперты указывают на потенциальные проблемы, связанные с маслом, которое не меняет свой цвет со временем, оставаясь прозрачным.

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Моторное масло выполняет не только функцию смазки, но и очищает двигатель. В его состав входят специальные присадки, которые могут составлять до 20 процентов от общего объема. Эти присадки смешиваются с базовым маслом, придавая ему коричневатый или светло-желтый цвет, но сохраняя прозрачность.

В процессе сгорания топлива образуются различные отложения, включая копоть и нагар, которые могут оседать на поршнях, в камере сгорания, на клапанах и в масляных каналах, создавая значительные отложения. Эти отложения могут в конечном итоге привести к поломке двигателя.

Присадки в маслах — будь то минеральные, полусинтетические или синтетические — предназначены для очистки этих отложений. Если масло быстро темнеет, это хороший знак: оно эффективно справляется со своими очищающими функциями. При соблюдении регламента замены масла и фильтра, все отложения будут успешно удалены во время обслуживания. Однако, если масло остается чистым и прозрачным, это может свидетельствовать о недостаточной очистке двигателя, что должно подтолкнуть владельца к рассмотрению вопроса о смене масла.