Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт назвала лучшие направления для осеннего отпуска
Леди Гага объявила о помолвке с Майклом Полански в Париже
Певица Алла Пугачёва заявила, что, может быть, споёт на сцене в Юрмале
В Крыму за выходные значительно подорожали бензин и газ
Юморист Максим Галкин* выступил на фестивале "Рандеву" на латышском языке
Цвет моторного масла расскажет о состоянии вашего двигателя
Игорь Николаев рассказал о финале шоу "Маска"
Как защитить губы от солнца: советы косметолога
Генеральный директор Gearbox намекает на скорый анонс новой игры Borderlands
Секретные методы гаишников: почему вам не стоит открывать багажник

Всё о досмотре багажника: когда это законно и как проходит

2:05
Авто

Во время передвижения по дорогам можно наблюдать, как инспекторы ДПС проводят массовые проверки. В таких ситуациях водители часто, по требованию полицейских, открывают багажники своих автомобилей. Но стоит ли всегда следовать подобным требованиям?

Всё о досмотре багажника: когда это законно и как проходит
Фото: upload.wikimedia.org by ООО «Ниссан Мануфэкчуринг РУС», CC BY-SA 4.0

Основная проблема с открытием багажника перед полицией заключается в том, что для досмотра багажного отсека существует определённая процедура. Этот процесс должен включать присутствие понятых и ведение видеозаписи действий. В то же время на дорогах все еще встречаются полицейские, действующие не всегда в рамках закона.

Такие инспекторы могут видеть в водителях лишь объект для улучшения своей статистики. Именно поэтому неудивительно, что иногда в багажнике могут "внезапно" обнаружиться запрещённые предметы, что приводит к вымогательству или другим неприятным последствиям. Хотя такие случаи и редки, они всё же возможны, особенно в удалённых регионах.

В центральных областях страны полицейские обычно более осторожны и ориентированы на статистику, а не на получение денег от автомобилистов. Тем не менее, даже если инспектор оснащён регистратором, это не гарантирует отсутствие проблем, особенно если в машине не всё в порядке с необходимым снаряжением, таким как аптечка или огнетушитель.

Даже если снаряжение находится в багажнике, инспектор может найти причину для штрафа, например, из-за просроченной аптечки или отсутствия необходимых в ней предметов. Это может привести к штрафам и потере времени.

Аргументировать против решения инспектора бывает сложно, особенно если водитель самостоятельно предоставил доступ к багажнику. Важно помнить, что в некоторых случаях открытие багажника может быть оправдано необходимостью проверки VIN-номера, который на некоторых моделях автомобилей располагается именно там. Однако это также может использоваться как предлог для дополнительного штрафа или вымогательства.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ

На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.

Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ
Упакуйте чемодан как профи: секреты опытных путешественников
10 лучших лайфхаков для упаковки чемодана: как сэкономить место и не забыть важные вещи
Знаки на Олимпиаде в Париже предсказывают гибель западной цивилизации
Президент РФ Владимир Путин обещал зеркальный ответ на размещение американских ракет в Германии
Сам по себе коллаген не является панацеей для красоты Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Организаторы шабаша извращенцев на Олимпиаде в Париже принесли извинения
ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре
Как нам "впаривают" обычный белок. Мифы и правда о популярной добавке — коллагене
Как нам "впаривают" обычный белок. Мифы и правда о популярной добавке — коллагене
Последние материалы
Эксперт назвала лучшие направления для осеннего отпуска
Леди Гага объявила о помолвке с Майклом Полански в Париже
Певица Алла Пугачёва заявила, что, может быть, споёт на сцене в Юрмале
В Крыму за выходные значительно подорожали бензин и газ
Юморист Максим Галкин* выступил на фестивале "Рандеву" на латышском языке
Цвет моторного масла расскажет о состоянии вашего двигателя
Игорь Николаев рассказал о финале шоу "Маска"
Как защитить губы от солнца: советы косметолога
Генеральный директор Gearbox намекает на скорый анонс новой игры Borderlands
Фитнес-тренер порекомендовал 4 упражнения, избавляющие от лишнего веса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников