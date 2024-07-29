Сколько на самом деле прослужит ваша вариаторная коробка

Плюсы и минусы вариаторных трансмиссий в авто

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Сегодня автомобильный рынок предлагает разнообразные типы трансмиссий, от традиционной механики до автомата, а также более новые технологии, такие как роботизированные коробки и вариаторы. Однако один из типов трансмиссий встречает меньшую популярность среди покупателей. Недавно владелец автосервиса объяснил, почему многие опытные водители советуют избегать автомобилей с вариаторной КПП (CVT).

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Мнение о том, что вариаторы — самые ненадежные среди всех типов автоматических трансмиссий, давно укоренилось среди российских автолюбителей. Это мнение формировалось на основе личного опыта и отзывов в интернете. Но стоит ли доверять этим представлениям? Об этом рассказал владелец автосервиса.

Начиная с 90-х годов, когда крупные автопроизводители начали массово внедрять CVT, возникли мифы о их ненадежности. Первые модели вариаторов действительно страдали от перегревов и недолговечности, причем ремонт таких КПП был сложным и дорогостоящим. Однако к середине 2000-х годов многие конструктивные недостатки были устранены.

Сегодняшние вариаторы по надежности часто сравнимы с традиционными автоматами, обладая при этом лучшей плавностью разгона и экономичностью. Но на некоторых популярных моделях, например, на Nissan Qashqai и Juke, а также на Audi A5, вариаторы могут иметь ограниченный срок службы. Вариаторы Subaru могут служить дольше, однако могут потребовать ремонта после 130 тысяч километров пробега. Самыми надежными считаются трансмиссии Aisin, установленные на многих моделях Toyota, а также некоторые варианты Jatco, используемые в автомобилях Nissan и Mitsubishi.

На вторичном рынке автомобили с CVT не пользуются большим спросом, во многом из-за трудностей с определением условий эксплуатации трансмиссии предыдущим владельцем. Часто возможны случаи перегрева или неправильного обслуживания, что может привести к дорогостоящему ремонту.

Существуют способы продлить жизнь вариаторной КПП. Важно избегать перегрева, длительного движения на высоких оборотах, и важно устанавливать дополнительные радиаторы охлаждения, чтобы контролировать температуру трансмиссионной жидкости и предотвратить накопление грязи.