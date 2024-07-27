Ключевые аспекты при выборе автомобиля на вторичном рынке

Эксперт рекомендует проверить страну производства авто на вторичном рынке

1:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Приобретая автомобили на вторичном рынке, автолюбители уделяют внимание дизайну и мощности транспортного средства.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Перекупщик с двадцатипятилетним стажем подчеркнул в интервью с Naavtotrasse необходимость тщательной проверки страны производства автомобиля перед заключением сделки.

Качество и надежность автомобиля напрямую зависят от страны сборки и целевого рынка. Большинство автопроизводителей стремятся производить детали на территории предполагаемой эксплуатации автомобиля. Например, рамы для внедорожников Mitsubishi производил российский завод ГАЗ. Японские и европейские автомобили, как правило, имеют оригинальные качественные детали, что делает их более надежными по сравнению с теми, что собраны на китайских заводах.

Существует также разница в особенностях производства автомобилей для японского и российского рынков. В первом случае уделяется внимание защите от коррозии, а для России выпускаются модели с улучшенной подвеской, большим дорожным просветом и дополнительными функциями для работы в условиях сурового климата. Это включает увеличенную емкость аккумулятора, мощный стартер и другие опции.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение автомобилям, собранным в стране, где находится штаб-квартира компании, чтобы получить высокое качество сборки и наличие оригинальных комплектующих.