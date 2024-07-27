Планируется создать российско-индийское предприятие по выпуску автомобилей

Компании из Индии и России могут организовать совместное предприятие для производства автомобилей на территории России, пишет auto.mail.ru
Об этом заявил генеральный и исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджай Сахай.
«Я согласен, что в России это возможно. Новые [индийские] инвестиции в производство автомобилей в России определенно возможны, и преимущество будет заключаться в том, что, если это будет сделано российскими и индийскими компаниями, оба рынка будут открыты», — сообщил ТАСС Сахай.
Он отметил, что большинство индийских автозаводов принадлежат многонациональным компаниям, поэтому необходимо учитывать ограничения на передачу технологий.
В 2023 году в Индии было произведено около 4,6 млн легковых автомобилей.
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