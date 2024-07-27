Как научиться "чувствовать колёса" автомобиля: лайфхак автомобилистов

Как научиться чувствовать колёса автомобиля

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Умение "чувствовать колёса" является ключевым навыком для водителя.

Фото: gubernator71.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области., CC BY 4.0

Без этого умения водитель может испытывать трудности при объезде ям и оказаться в опасных ситуациях на дороге. Но как можно научиться интуитивно определять положение колёс? Оказывается, это можно сделать с помощью обычной пластиковой бутылки.

Чтобы освоить этот метод, сначала следует сделать бутылку плоской, для чего её нужно опустошить и сжать. Затем нужно найти подходящее место для тренировок — открытое пространство без других транспортных средств и редких пешеходов, предпочтительно с асфальтированным покрытием.

На эту поверхность следует бросить смятую бутылку и садиться за руль автомобиля. Тренировка начинается с того, чтобы наехать на бутылку передним правым колесом, затем передним левым.

После этого нужно попробовать наехать на бутылку задним правым, а потом задним левым колесом. Регулярные тренировки такого рода помогут водителю развить навык "чувствовать колёса" и повысить уверенность на дороге.