Зачем каждому водителю брать в автомобиль пилочку для ногтей: для чего она может понадобиться

Водителям рассказали, зачем брать в автомобиль пилочку для ногтей

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Опытные водители всегда держат в бардачке пилочку для ногтей, но используют её вовсе не для маникюра в пути. Расскажем, зачем на самом деле нужна пилочка в автомобиле.

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Как пилочка помогает водителю

Обычная пилочка для ногтей может оказаться неоценимым помощником в морозное утро. Ею можно быстро убрать лёд с замёрзшего за ночь лобового стекла. Подойдёт любая не слишком мягкая пилочка, например, средней жёсткости (с абразивностью 180-240 грит).