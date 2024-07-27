Зачем каждому водителю брать в автомобиль пилочку для ногтей: для чего она может понадобиться

Опытные водители всегда держат в бардачке пилочку для ногтей, но используют её вовсе не для маникюра в пути. Расскажем, зачем на самом деле нужна пилочка в автомобиле.
Как пилочка помогает водителю
Обычная пилочка для ногтей может оказаться неоценимым помощником в морозное утро. Ею можно быстро убрать лёд с замёрзшего за ночь лобового стекла. Подойдёт любая не слишком мягкая пилочка, например, средней жёсткости (с абразивностью 180-240 грит).
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.