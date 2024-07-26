Сотрудники Toyota сконструировали печь, работающую на водороде

Сотрудники Toyota в течение дня готовят пиццу в каменной печи, работающей на водороде

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Toyota и ее дочерние компании произвели в 2023 году 11,52 млн автомобилей. Несмотря на то, что японская компания является самым загруженным автопроизводителем в своем бизнесе, она по-прежнему находит время для изучения неавтомобильных отраслей.

Фото: pixnio.com by Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture, CC0

Совсем недавно компания создала то, что, по ее утверждению, является первой в мире каменной печью, работающей на водороде, пишет Motor1.

Toyota объединилась с японским производителем газовой техники Rinnai, чтобы создать печь для выставки Japan Mobility Show. В каменной печи посетителям подавали не только свежеиспеченную пиццу, но и круассаны. Особенно это понравилось детям.

Сотрудники Toyota сконструировали печь и теперь используют ее для приготовления пиццы и круассанов в течение рабочего дня.

Водород имеет высокую температуру горения. При горении он соединяется с кислородом, образуя пар, который делает блюда хрустящими снаружи и сочными внутри. Как правило, грибы и овощи подсыхают на дровах или углях для барбекю, на водороде они готовятся быстрее, наполняясь влагой и восхитительными ароматами.