Исследование показало, что водители-люди лучше ориентируются на перекрёстках, чем водители-роботы

Люди водят машину в сумерках лучше, чем автоматизированные технологии

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Системы помощи водителю с частичной автоматизацией, безусловно, могут помочь предотвратить столкновения, но они не совсем готовы к прайм-тайму.

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Недавнее исследование проанализировало более 37 000 столкновений транспортных средств и показало, что люди с меньшей вероятностью попадают в аварию на поворотах или в условиях низкой освещенности по сравнению с автоматизированными технологиями.

Исследование, опубликованное недавно Nature Communications, показало, что автомобили с автоматизированными системами в пять раз чаще попадают в аварии на восходе или заходе солнца. Низкая освещенность создает проблемы для системы — некоторые объекты в тени не обнаруживаются.

В исследовании отмечается, что современные системы обычно "видят" местность относительно близко к автомобилю. Человек может заметить густой туман на расстоянии 500 м и принять меры предосторожности, а автомобиль с автономным управлением просто продолжит движение.

Автомобили, управляемые людьми, чаще замедлялись и меняли полосу движения перед столкновением.