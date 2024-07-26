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Tesla уступила позиции Geely Group — Motor1

Tesla теряет позиции в США и Европе

1:29
Авто

2024 год — это не самый удачный год для Tesla, пишет Motor1.

Tesla теряет позиции в США и Европе
Фото: auto.mail.ru by tesla is licensed under Free More info

После рекордных результатов 2023 года, когда компания была самым популярным производителем электромобилей с самым продаваемым автомобилем в мире, 2024 год и близко не будет таким надежным. Последние данные, собранные JATO Dynamics за первую половину этого года, показывают, что Tesla теряет позиции как в Соединенных Штатах, так и в Европе, где продажи упали на 8 и 13 процентов соответственно.

Хотя широкая публика не испытывает особого энтузиазма по поводу электромобилей, общий спрос на самом деле вырос в обоих регионах. Новые, более конкурентоспособные модели, представленные по обе стороны Атлантики, привлекают все больше людей.

Tesla уступила позиции Geely Group. Главная причина спада Tesla очевидна. Рост не может продолжаться вечно, особенно когда модельный ряд все еще ограничен и не обновлен.

Конкуренция усиливается. В Европе Tesla испытывает давление со стороны премиальных немецких брендов и китайской промышленности. Новейший автомобиль компании Cybertruck на самом деле не взлетел в плане продаж: за первую половину 2024 года в США было продано всего 11 300 экземпляров.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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