Ford теряет 25,5 миллионов долларов в день из-за отзыва авто

Отзыв автомобилей Ford обходится в миллиарды долларов

0:59 Your browser does not support the audio element. Авто

За последние несколько лет Ford неоднократно отзывал автомобили, и эти расходы негативно сказываются на результатах деятельности компании, сообщает Motor1.

Фото: commons.wikimedia.org by Charles01, CC BY-SA 4.0

Недавно автопроизводитель отчитался о финансовых результатах за второй квартал и сообщил, что расходы на отзыв и гарантию достигли 2,3 миллиарда долларов за последние три месяца, что обходится компании в 25,5 миллиона долларов в день. Это на целых 800 миллионов долларов больше, чем в первом квартале.

Автопроизводитель реализовал несколько инициатив по улучшению качества своей продукции, но результаты этих усилий малозаметны.

По данным онлайн-центра данных Национальной администрации безопасности дорожного движения, в этом году Ford отозвал уже 37 автомобилей. Он лидирует среди всех автопроизводителей.