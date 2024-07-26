За последние несколько лет Ford неоднократно отзывал автомобили, и эти расходы негативно сказываются на результатах деятельности компании, сообщает Motor1.
Недавно автопроизводитель отчитался о финансовых результатах за второй квартал и сообщил, что расходы на отзыв и гарантию достигли 2,3 миллиарда долларов за последние три месяца, что обходится компании в 25,5 миллиона долларов в день. Это на целых 800 миллионов долларов больше, чем в первом квартале.
Автопроизводитель реализовал несколько инициатив по улучшению качества своей продукции, но результаты этих усилий малозаметны.
По данным онлайн-центра данных Национальной администрации безопасности дорожного движения, в этом году Ford отозвал уже 37 автомобилей. Он лидирует среди всех автопроизводителей.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.