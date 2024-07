Как не допустить возгорания при заправке машины в жару: рекомендации для водителей

Летняя жара ставит перед автомобилистами немало дополнительных задач, одной из которых является заправка машины топливом. Высокие температуры не только негативно влияют на работу двигателя, но и создают повышенную пожароопасность во время заправки.

