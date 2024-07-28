Как не допустить возгорания при заправке машины в жару: рекомендации для водителей

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Правила безопасной дозаправки машины в жаркое время года

Авто

Летняя жара ставит перед автомобилистами немало дополнительных задач, одной из которых является заправка машины топливом. Высокие температуры не только негативно влияют на работу двигателя, но и создают повышенную пожароопасность во время заправки.

Правила безопасной дозаправки машины в жаркое время года
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Особенности заправки машины в жаркую погоду

В летнее время бензин и дизельное топливо имеют склонность к более интенсивному испарению, что может привести к ряду проблем:

  1. Повышенный риск возгорания. Пары испарившегося топлива могут вспыхнуть от малейшей искры или открытого огня.
  2. Снижение заправочной емкости. Бак автомобиля не сможет вместить столько же топлива, сколько в холодное время года.
  3. Ухудшение качества топлива. Испарение и окисление горючего может негативно сказаться на его характеристиках.

Поэтому к заправке машины в жару нужно подходить со всей ответственностью и соблюдать ряд правил безопасности.

Рекомендации по безопасной заправке в жару

Чтобы обезопасить себя и окружающих во время заправки автомобиля в условиях летней жары, следует придерживаться таких советов:

  1. Глушите двигатель. Не оставляйте работающий двигатель во время дозаправки.
  2. Не курите и не пользуйтесь открытым огнем. Избегайте любых источников возгорания рядом с заправочной колонкой.
  3. Не заправляйте бак полностью. Оставляйте небольшой объем для расширения топлива при нагреве.
  4. Медленно наливайте топливо. Резкая заправка способствует усиленному испарению.
  5. Не заводите двигатель сразу после заправки. Дайте автомобилю немного остыть.
  6. Оденьтесь соответствующим образом. Носите свободную одежду из натуральных тканей.
  7. При заправке часто проветривайте помещение. Хорошая вентиляция снижает риск взрыва паров.

Строгое соблюдение этих простых мер предосторожности поможет обезопасить процесс заправки автомобиля в жаркую погоду. Будьте внимательны и осторожны!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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