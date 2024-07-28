Как не допустить возгорания при заправке машины в жару: рекомендации для водителей

Летняя жара ставит перед автомобилистами немало дополнительных задач, одной из которых является заправка машины топливом. Высокие температуры не только негативно влияют на работу двигателя, но и создают повышенную пожароопасность во время заправки.
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Особенности заправки машины в жаркую погоду
В летнее время бензин и дизельное топливо имеют склонность к более интенсивному испарению, что может привести к ряду проблем:
Повышенный риск возгорания. Пары испарившегося топлива могут вспыхнуть от малейшей искры или открытого огня.
Снижение заправочной емкости. Бак автомобиля не сможет вместить столько же топлива, сколько в холодное время года.
Ухудшение качества топлива. Испарение и окисление горючего может негативно сказаться на его характеристиках.
Поэтому к заправке машины в жару нужно подходить со всей ответственностью и соблюдать ряд правил безопасности.
Рекомендации по безопасной заправке в жару
Чтобы обезопасить себя и окружающих во время заправки автомобиля в условиях летней жары, следует придерживаться таких советов:
Глушите двигатель. Не оставляйте работающий двигатель во время дозаправки.
Не курите и не пользуйтесь открытым огнем. Избегайте любых источников возгорания рядом с заправочной колонкой.
Не заправляйте бак полностью. Оставляйте небольшой объем для расширения топлива при нагреве.