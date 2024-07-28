Что может сломаться в машине, если сильно хлопнуть дверью

Эксперт Балашов объяснил, почему нужно быть осторожным при закрытии дверей в авто

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Если сильно хлопать дверью машины, её механизм может заклинить или потерять герметичность, сообщил директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов.

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"Наиболее частый случай — это поломка или деформация защелки, что усложняет закрытие или открытие двери. Сильный удар может повредить механизм блокировки, а также трос или тягу, соединяющие ручку двери с защелкой", — объяснил эксперт.

Кроме того, могут оторваться детали обшивки или уплотнители, обеспечивающие герметичность двери, добавил специалист. Также из-за сильного хлопанья дверью могут выйти из строя электропровода и датчики, проходящие через неё.