Не пропустите эти сигналы: когда роботизированная коробка передач может подвести вас на дороге

Эксперт Стрельбицкий назвал признаки поломки роботизированной коробки передач

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Признаки надвигающейся поломки роботизированной коробки передач включают рывки при нажатии на педаль газа и щелчки в работе агрегата автомобиля. Об этом сообщил директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий в интервью изданию "Газета.Ru".

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"Среди признаков поломки роботизированной коробки можно назвать проблемы с переключением передач, такие как рывки и толчки при нажатии на педаль газа, что создает ощущение дергания автомобиля во время движения. Также важно обратить внимание на задержки и невозможность переключиться на нужный режим", — пояснил эксперт.

Стрельбицкий также отметил, что автовладельцев должны насторожить нехарактерные звуки при переключении передач — гул, скрежет, свист и щелчки. Эти посторонние шумы могут указывать на неисправности актуаторов (ответственных за включение и выключение сцепления и переключение передач), а также на проблемы с гидравлическим приводом или сцеплением.

В то же время, Стрельбицкий подчеркнул, что аналогичные симптомы могут быть вызваны и другими проблемами. Поэтому он рекомендует обратиться к специалистам для точной диагностики и устранения проблемы.