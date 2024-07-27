При таком наклоне спинки кресла поездка в авто станет мучением

Врач Зохиров рассказал, какое автокресло снизит нагрузку на водителя в поездке

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Чтобы водитель не испытывал дискомфорт и усталость во время поездки, автомобильные кресла должны быть оборудованы регулируемыми подголовниками, умеренной боковой поддержкой и оптимальной длиной подушки. Об этом сообщил врач-травматолог и ортопед "СМ-Клиники" Алишер Зохиров.

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Говоря о влиянии эргономичности автомобильных кресел на здоровье человека, он отметил, что правильная посадка и поддержка тела водителя значительно снижают нагрузку на мышцы и позвоночник во время длительных поездок.

"Форма сиденья оказывает давление на ноги, спину и ягодицы, что может вызвать дискомфорт в этих областях и ухудшить циркуляцию крови в конечностях. При настройке кресла нужно учитывать физиологические особенности водителя: рост, вес и телосложение", — объяснил специалист.

Зохиров также подчеркнул, что наклон спинки кресла должен быть в пределах от 75° до 90°, в зависимости от продолжительности поездки. Для уменьшения напряжения подголовник следует установить параллельно затылку, а поясница должна полностью прилегать к спинке кресла.

Однако кресла с регулируемыми подлокотниками могут вызывать дискомфорт, так как невозможно настроить их высоту и угол наклона, добавил Зохиров.

Оптимальный размер сиденья должен соответствовать ширине тела водителя, а боковая поддержка удерживает корпус в правильном положении при поворотах и маневрах.

Особое внимание Зохиров уделил длине подушки сиденья. Она должна поддерживать бедра до колен, не оказывая давления на подколенные области. Пространство между краем подушки и подколенной областью должно составлять примерно два-три пальца, заключил он.