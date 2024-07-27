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В ГАИ разоблачили миф: можно ли нарушать ПДД ради машины с мигалкой

В ГАИ объяснили, можно ли нарушать правила, уступая дорогу машине с мигалкой

Авто

Согласно правилам дорожного движения, каждый водитель обязан предоставить беспрепятственный проезд спецтранспорту с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. В противном случае, водителю грозит штраф в 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

В ГАИ объяснили, можно ли нарушать правила, уступая дорогу машине с мигалкой
Фото: mos.ru by Юлия Иванко, PDM

Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru пояснил, можно ли нарушать ПДД, такие как пересечение сплошной линии или выезд на встречную полосу, уступая дорогу машине с мигалкой.

При внимательном изучении правил дорожного движения ситуация оказывается еще более запутанной. Согласно буквальному толкованию ПДД, когда спецтранспорт с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом появляется на горизонте, водитель должен не только пропустить его, но и избегать любых маневров или вовсе остановиться.

Правила гласят, что требование "уступить дорогу" или "не создавать помех" подразумевает, что водитель не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, выполнять маневры, если это может вынудить других участников дорожного движения, имеющих приоритет, изменить направление или скорость своего движения.

Например, если водитель едет в тоннеле или по шоссе с обеих сторон огороженном сплошными линиями, и ему в задний бампер упирается спецтранспорт, сигнализирующий и мигающий, возникает проблема. Если водитель остановится, чтобы пропустить спецтранспорт, движение в потоке может заблокироваться.

Еще один неоднозначный вариант возникает, если водитель решит уступить дорогу "скорой помощи" и при этом пересечет сплошную линию разметки, он получит штраф с камер за нарушение (статья 12.16 КоАП).

Это может показаться лучшим вариантом, чем риск потерять права на три месяца за непредоставление преимущества спецтранспорту (статья 12.17 КоАП). Но если случится авария, виноватым окажется тот, кто пропустил машину экстренной службы.

Закон дает спецтранспорту право игнорировать ПДД, но это не освобождает остальных водителей от ответственности.

Лучше продолжать движение по правилам, если нет возможности уступить дорогу без нарушения ПДД, и дождаться подходящих условий, чтобы сделать это корректно.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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