Почему при перегреве двигателя нельзя сразу открывать капот

Аномальная жара, которая установилась в ряде регионов России, создает неудобства не только людям, но и транспортным средствам. Автоэксперт Владимир Сажин дал рекомендации, как избежать перегрева двигателя автомобиля во время поездки.
Он отметил, что при неисправности системы охлаждения любой автомобиль, независимо от марки, класса и года выпуска, может закипеть. В случае перегрева необходимо припарковаться у края дороги, чтобы не мешать другим участникам движения.
"Открывать капот следует только после того, как машина остынет. Пока двигатель горячий, лучше не лезть под капот. Это похоже на духовку — горячее остается горячим, а холодное холодным. Температура кипения охлаждающей жидкости составляет 100 градусов, и она может вырваться фонтаном, если капот открыть слишком рано", — объясняет эксперт.
Причины перегрева могут быть разными: от неисправного вентилятора до сломанного датчика, подчеркивает Сажин.
"Не стоит охлаждать двигатель холодной водой, чтобы избежать деформации деталей. Перегрев двигателя также может привести к выгоранию масла и заклиниванию двигателя", — предупреждает специалист.
Сажин также напоминает, что летом нет необходимости прогревать двигатель так же, как зимой. Достаточно одной минуты работы мотора, чтобы масло разогналось по системе и стало вязким, тем более что в жаркую погоду масло и так достаточно разогрето.
В качестве примера эксперт приводит немецкие автомобили, которые не требуют прогрева, так как предназначены для холодного пуска. Однако он подчеркивает, что не следует сразу давать нагрузку на двигатель после запуска.
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