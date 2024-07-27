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Почему при перегреве двигателя нельзя сразу открывать капот

Автоэксперт Сажин рассказал, что делать в случае перегрева мотора в жару

1:48
Авто

Аномальная жара, которая установилась в ряде регионов России, создает неудобства не только людям, но и транспортным средствам. Автоэксперт Владимир Сажин дал рекомендации, как избежать перегрева двигателя автомобиля во время поездки.

Автоэксперт Сажин рассказал, что делать в случае перегрева мотора в жару
Фото: Wikipedia by Huhu Uet, CC BY-SA 3.0

Он отметил, что при неисправности системы охлаждения любой автомобиль, независимо от марки, класса и года выпуска, может закипеть. В случае перегрева необходимо припарковаться у края дороги, чтобы не мешать другим участникам движения.

"Открывать капот следует только после того, как машина остынет. Пока двигатель горячий, лучше не лезть под капот. Это похоже на духовку — горячее остается горячим, а холодное холодным. Температура кипения охлаждающей жидкости составляет 100 градусов, и она может вырваться фонтаном, если капот открыть слишком рано", — объясняет эксперт.

Причины перегрева могут быть разными: от неисправного вентилятора до сломанного датчика, подчеркивает Сажин.

"Не стоит охлаждать двигатель холодной водой, чтобы избежать деформации деталей. Перегрев двигателя также может привести к выгоранию масла и заклиниванию двигателя", — предупреждает специалист.

Сажин также напоминает, что летом нет необходимости прогревать двигатель так же, как зимой. Достаточно одной минуты работы мотора, чтобы масло разогналось по системе и стало вязким, тем более что в жаркую погоду масло и так достаточно разогрето.

В качестве примера эксперт приводит немецкие автомобили, которые не требуют прогрева, так как предназначены для холодного пуска. Однако он подчеркивает, что не следует сразу давать нагрузку на двигатель после запуска.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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