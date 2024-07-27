Почему при перегреве двигателя нельзя сразу открывать капот

Автоэксперт Сажин рассказал, что делать в случае перегрева мотора в жару

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Аномальная жара, которая установилась в ряде регионов России, создает неудобства не только людям, но и транспортным средствам. Автоэксперт Владимир Сажин дал рекомендации, как избежать перегрева двигателя автомобиля во время поездки.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet, CC BY-SA 3.0

Он отметил, что при неисправности системы охлаждения любой автомобиль, независимо от марки, класса и года выпуска, может закипеть. В случае перегрева необходимо припарковаться у края дороги, чтобы не мешать другим участникам движения.

"Открывать капот следует только после того, как машина остынет. Пока двигатель горячий, лучше не лезть под капот. Это похоже на духовку — горячее остается горячим, а холодное холодным. Температура кипения охлаждающей жидкости составляет 100 градусов, и она может вырваться фонтаном, если капот открыть слишком рано", — объясняет эксперт.

Причины перегрева могут быть разными: от неисправного вентилятора до сломанного датчика, подчеркивает Сажин.

"Не стоит охлаждать двигатель холодной водой, чтобы избежать деформации деталей. Перегрев двигателя также может привести к выгоранию масла и заклиниванию двигателя", — предупреждает специалист.

Сажин также напоминает, что летом нет необходимости прогревать двигатель так же, как зимой. Достаточно одной минуты работы мотора, чтобы масло разогналось по системе и стало вязким, тем более что в жаркую погоду масло и так достаточно разогрето.

В качестве примера эксперт приводит немецкие автомобили, которые не требуют прогрева, так как предназначены для холодного пуска. Однако он подчеркивает, что не следует сразу давать нагрузку на двигатель после запуска.