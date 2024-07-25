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Сборка южнокорейских автомобилей началась в Узбекистане — "Рамблер/Авто"

Asaka Motors International начала сборку южнокорейских автомобилей в Узбекистане

1:02
Авто

В Узбекистане начали производить автомобили Hyundai, пишет "Рамблер/Авто".

Asaka Motors International начала сборку южнокорейских автомобилей в Узбекистане
Фото: quto.ru is licensed under Free More info

Местное предприятие Asaka Motors International начало сборку южнокорейских автомобилей в Сырдарье.

На первом этапе производства использовался крупноузловой метод сборки, однако в дальнейшем планируется увеличение локализации производства. На данный момент на заводе собираются седаны Elantra и Sonata, кроссоверы Tucson и Palisade, а также минивэн Staria.

Соглашение о производстве корейских автомобилей было подписано между заводом и руководством Hyundai в апреле прошлого года.

Планируется, что к концу 2024 года на заводе будут использоваться технологии сварки и окраски кузовов, а в дальнейших планах — локализация производства некоторых компонентов на территории Узбекистана, включая создание кластера для производства запчастей в регионе.

Подробности о сроках реализации проекта не сообщаются.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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