Революция на авторынке: узнайте, какие машины россияне скупают быстрее всего

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В России повысился спрос на новые автомобили

3:25 Your browser does not support the audio element. Авто

В первом полугодии этого года в России заметно увеличился спрос на новые автомобили, с лидирующими моделями от АвтоВАЗа и китайского бренда Chery. Особой популярностью пользуются премиальные автомобили, которые продаются особенно быстро из-за ограниченной доступности, сообщили "Вести Подмосковья" в сервисе Авто. ру Бизнес.

Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

"Первое полугодие было отмечено взрывным ростом продаж новых автомобилей, которые увеличились почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время продажи подержанных автомобилей снизились на 6%, так как часть спроса перешла на новые авто", — отметил директор по продажам и развитию Авто. ру Бизнес Даниил Шкурыгин.

Самым популярным новым автомобилем стала Lada Vesta I NG, занимающая 5,8% на дилерских складах со средней стоимостью 1 649 000 рублей. За ней следуют Omoda С5 с 5,3% и ценой 2 960 000 рублей, и Chery Tiggo 7 Pro Max с 4,1% и ценой 3 046 000 рублей.

Среди подержанных автомобилей лидирует Lada Vesta с долей 2,2% и средней ценой 1 145 000 рублей. На втором месте Lada Granta I с 1,7% и ценой 896 000 рублей, на третьем — Kia Rio IV с 1,4% и средней ценой 1 510 000 рублей.

Быстрее всего в первом полугодии продавались новые внедорожники премиум- и бизнес-класса: Mercedes-Benz GLC X254 за 11 413 000 рублей и Haval H3 за 3 079 000 рублей уходили за пять дней, а Mercedes-Benz GLB x247 за 6 204 000 рублей — за шесть дней.

Среди подержанных авто самые быстрые продажи показала Mazda 6 GG за 526 000 рублей — 20 дней. Geely Emgrand EC7 за 488 000 рублей и Lifan Solano за 357 000 рублей продавались за 22 дня.

Дольше всего продавались редкие на российском рынке новые модели: Evolute i-JOY за 3 946 000 рублей — 158 дней. Среди подержанных автомобилей дольше всех продавалась Toyota Alphard за 6 457 000 рублей — 81 день.

"Рост продаж новых автомобилей связан с восстановлением рынка: российские производители наладили производство, а китайские — поставки. Новые автомобили стали доступнее, хотя премиальные внедорожники все еще в дефиците, поэтому они быстро продаются", — отметил Даниил Шкурыгин.

Эксперт уверен, что во втором полугодии продажи новых автомобилей останутся высокими благодаря наличию запасов на складах и новым программам поддержки от производителей.