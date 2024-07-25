Столкновений будет меньше: камеры, датчики и системы торможения повышают безопасность авто

Новые технологии делают поездки на автомобилях более безопасными, пишет motor1. com.
Сегодня системы современных автомобилей обнаруживают другие транспортные средства, объекты и людей вне поля зрения водителя и вмешиваются, если есть риск столкновения.
Такие функции уже начинают входить в стандартную комплектацию некоторых моделей, в то время как в других заднее автоматическое экстренное торможение обычно является дополнительным.
Президент Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) Дэвид Харки отметил, что технология, которая вмешивается в жизнь водителя, "более эффективна в предотвращении аварий, чем другие типы решений”.
Исследование IIHS показало, что сочетание технологий — камеры заднего вида, датчиков парковки и системы торможения сзади — снизило количество сообщений о авариях при движении задним ходом на 78%.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.