Врач назвал категорию водителей, которые особенно опасны на дорогах

Врач Фомин: очень опасными на дороге являются водители с биполярным расстройством

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Водители с биполярным расстройством представляют опасность на дорогах, так как они не способны адекватно оценивать ситуацию и могут спровоцировать дорожно-транспортные происшествия. На это обратил внимание врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

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Биполярное расстройство характеризуется двумя полюсами: эмоциональным подъёмом (маниакальными эпизодами) и пониженным настроением (депрессивными эпизодами). В результате водители с этим заболеванием могут переоценивать свои возможности и нарушать правила дорожного движения, например, превышая скорость.

Врач подчеркнул, что водители с этим заболеванием неадекватно рассчитывают свои возможности на дороге, причём это одинаково касается и периодов эйфории, и депрессивного состояния, пишет Газета.Ru.