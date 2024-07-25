Врач назвал категорию водителей, которые особенно опасны на дорогах

Водители с биполярным расстройством представляют опасность на дорогах, так как они не способны адекватно оценивать ситуацию и могут спровоцировать дорожно-транспортные происшествия. На это обратил внимание врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.
Биполярное расстройство характеризуется двумя полюсами: эмоциональным подъёмом (маниакальными эпизодами) и пониженным настроением (депрессивными эпизодами). В результате водители с этим заболеванием могут переоценивать свои возможности и нарушать правила дорожного движения, например, превышая скорость.
Врач подчеркнул, что водители с этим заболеванием неадекватно рассчитывают свои возможности на дороге, причём это одинаково касается и периодов эйфории, и депрессивного состояния, пишет Газета.Ru.
"Кроме того, из-за биполярного расстройства у водителя могут появиться вспышки гнева, двигательное возбуждение, бессонница. Это тоже приводит к замедлению моторных функций и внимания", — добавил психотерапевт.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.