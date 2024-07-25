Внедрение электромобилей у люксовых брендов идет не так, как планировалось

Porsche признаёт, что её цели в области электромобилей были слишком амбициозными

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В марте 2022 года Porsche поставила перед собой смелую цель. Компания хотела, чтобы к концу десятилетия на электромобили приходилось более 80% продаж, пишет motor1. com.

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Однако сегодня Porsche не уверена, что сможет достичь этой цели: многое зависит от потребительского спроса и развития электромобилей.

В интервью Reuters представитель компании сказал: "Переход на электромобили занимает больше времени, чем мы думали пять лет назад".

Porsche далеко не первый люксовый бренд, признавший, что внедрение электромобилей идет не так, как планировалось. И для Audi, Bentley, европейского Ford внедрение электромобилей тоже прошло не совсем гладко. Volkswagen отложил запуск ID.7 в США на неопределенный срок, поскольку "динамика рынка продолжает меняться".