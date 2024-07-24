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Российские и китайские фирмы создают электрогрузовик "Атом"

0:42
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), международная корпорация XY Group и компания "Кама", которая занимается разработкой и производством российского электромобиля "Атом", решили привлечь китайских инвесторов к этому проекту. Кроме того, рассматривается возможность локализации производства "Атома" в Китае.

Российские и китайские фирмы создают электрогрузовик "Атом"
Фото: РКК "Энергия" is licensed under public domain

В рамках партнёрства планируется продвигать электромобиль "Атом" на китайском рынке. Также будут искать промышленные площадки и мощности для организации производства "Атома" в Харбине. Кроме того, РФПИ, XY Group и компания "Кама" намерены создать совместный центр исследований и разработок в Китае.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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