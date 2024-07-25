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Почему открывать водительскую дверь нужно именно правой рукой: об этом мало кто знает

Стало известно, почему водительскую дверь нужно открывать правой рукой

1:08
Авто

Многие водители даже не задумываются, какой рукой открывают дверь автомобиля — правой или левой. На первый взгляд, этот момент может показаться несущественным, но на самом деле он имеет большое значение.

Стало известно, почему водительскую дверь нужно открывать правой рукой
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Речь идет о ситуации, когда водитель собирается выйти из машины, а не войти в неё.

Как правильно открывать водительскую дверь

Человек, сидящий за рулем припаркованного автомобиля и намеревающийся выйти, должен открывать дверь правой рукой.

Если использовать левую руку, открывание двери может быть резким. В таком случае возрастает риск повредить лакокрасочное покрытие соседнего транспортного средства. Чтобы случайно не задеть чужую машину дверью, водитель должен открывать её правой рукой. Это правило распространяется на водителя.

Пассажир на переднем сиденье должен открывать дверь левой рукой.

Конечно, эти рекомендации актуальны для автомобилей с левосторонним рулем. В случае с праворульными машинами, действия должны быть обратными: водитель использует левую руку, а пассажир — правую.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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