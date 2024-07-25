Как быстро очистить руль: простое средство

Механики рассказали, как очистить рулевое колесо

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Многие водители жалуются на быстро загрязняющееся и мгновенно покрывающееся пылью рулевое колесо.

Фото: wikipediа by Frank G. Leuderalbert, CC BY-SA 2.5

Конечно, его можно протереть влажной тряпкой. Однако существует более быстрый, простой и эффективный способ вернуть рулю идеальную чистоту. Оказывается, один из ключевых элементов автомобиля можно очистить с помощью… популярной игрушки.

Игрушка для удаления пыли

В качестве "чистящего средства" можно использовать игрушку под названием "слайм" (или "лизун"). Растяните массу и оберните ею рулевое колесо. Подождите несколько секунд и снимите слайм.

Результат этой простой процедуры — идеально чистый руль: на нём не останется ни одной пылинки. Кроме того, слайм отлично подходит для очистки различных кожаных и пластиковых поверхностей в салоне автомобиля. "Лизун" удобен тем, что легко проникает в труднодоступные места и без усилий оттуда извлекается.