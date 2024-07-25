Как быстро очистить руль: простое средство

Многие водители жалуются на быстро загрязняющееся и мгновенно покрывающееся пылью рулевое колесо.
Конечно, его можно протереть влажной тряпкой. Однако существует более быстрый, простой и эффективный способ вернуть рулю идеальную чистоту. Оказывается, один из ключевых элементов автомобиля можно очистить с помощью… популярной игрушки.
Игрушка для удаления пыли
В качестве "чистящего средства" можно использовать игрушку под названием "слайм" (или "лизун"). Растяните массу и оберните ею рулевое колесо. Подождите несколько секунд и снимите слайм.
Результат этой простой процедуры — идеально чистый руль: на нём не останется ни одной пылинки. Кроме того, слайм отлично подходит для очистки различных кожаных и пластиковых поверхностей в салоне автомобиля. "Лизун" удобен тем, что легко проникает в труднодоступные места и без усилий оттуда извлекается.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.