Каждый регион в России имеет свой уникальный числовой индекс, который при желании достаточно легко запоминается.
Иногда на дорогах встречается 94 номер региона. Водители, возможно, обращали внимание на этот код.
Все знают, что 93 — это Краснодарский край, а 95 — Чечня. Но что находится между ними? Оказывается, это код для регионов, расположенных за пределами России. Однако это не Калининградская область! У нее 39 индекс.
"Девяносто четвертый" — это индекс для регионов, которые обслуживаются Управлением режимных объектов МВД за пределами страны.
Наиболее известным примером является космодром Байконур, арендованный Россией у Казахстана. На этой территории действуют российские законы, а надзор осуществляется российским МВД.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.