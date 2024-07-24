Возможно, этот код региона встречался вам

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Какому региону присвоен код 94

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Каждый регион в России имеет свой уникальный числовой индекс, который при желании достаточно легко запоминается.

Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan, PDM

Иногда на дорогах встречается 94 номер региона. Водители, возможно, обращали внимание на этот код.

Все знают, что 93 — это Краснодарский край, а 95 — Чечня. Но что находится между ними? Оказывается, это код для регионов, расположенных за пределами России. Однако это не Калининградская область! У нее 39 индекс.

"Девяносто четвертый" — это индекс для регионов, которые обслуживаются Управлением режимных объектов МВД за пределами страны.

Наиболее известным примером является космодром Байконур, арендованный Россией у Казахстана. На этой территории действуют российские законы, а надзор осуществляется российским МВД.