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Шокирующие факты о проверках на дорогах: почему не стоит открывать багажник

Водителям объяснили, почему опасно открывать багажник автомобиля по просьбе ГАИ

1:30
Авто

На дорогах нередко можно увидеть, как сотрудники ГИБДД проводят рейды, и многие водители замечают, что патрульные просят открыть багажник. На первый взгляд, это кажется частью стандартной проверки, но на самом деле такая практика вызывает серьёзные вопросы.

Водителям объяснили, почему опасно открывать багажник автомобиля по просьбе ГАИ
Фото: upload.wikimedia.org by ООО «Ниссан Мануфэкчуринг РУС», CC BY-SA 4.0

Почему не стоит сразу выполнять просьбу полицейского? Дело в том, что для проверки содержимого багажника существует строго регламентированная процедура, называемая досмотром. Во время досмотра обязательно присутствие понятых и ведётся запись происходящего.

Некоторые недобросовестные полицейские могут использовать свои полномочия в корыстных целях. Если водитель немного отвлечётся, в багажник могут подбросить что-то запрещённое, что приведёт к обвинению, требованию взятки или другим репрессивным мерам. Хотя такие случаи редки, они всё же происходят, особенно в регионах с ослабленным контролем за действиями полиции, сообщает naavtotrasse. ru.

Инспекторы также могут попросить открыть багажник для проверки VIN-номера, который у некоторых моделей действительно находится в багажнике. Однако стоит быть осторожным: это может быть уловка для выписывания штрафов или вымогательства взяток.

Важно помнить, что при попытке оспорить действия инспектора могут возникнуть сложности, особенно если водитель сам открыл багажник и показал его содержимое.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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