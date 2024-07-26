Шокирующие факты о проверках на дорогах: почему не стоит открывать багажник

Водителям объяснили, почему опасно открывать багажник автомобиля по просьбе ГАИ

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На дорогах нередко можно увидеть, как сотрудники ГИБДД проводят рейды, и многие водители замечают, что патрульные просят открыть багажник. На первый взгляд, это кажется частью стандартной проверки, но на самом деле такая практика вызывает серьёзные вопросы.

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Почему не стоит сразу выполнять просьбу полицейского? Дело в том, что для проверки содержимого багажника существует строго регламентированная процедура, называемая досмотром. Во время досмотра обязательно присутствие понятых и ведётся запись происходящего.

Некоторые недобросовестные полицейские могут использовать свои полномочия в корыстных целях. Если водитель немного отвлечётся, в багажник могут подбросить что-то запрещённое, что приведёт к обвинению, требованию взятки или другим репрессивным мерам. Хотя такие случаи редки, они всё же происходят, особенно в регионах с ослабленным контролем за действиями полиции, сообщает naavtotrasse. ru.

Инспекторы также могут попросить открыть багажник для проверки VIN-номера, который у некоторых моделей действительно находится в багажнике. Однако стоит быть осторожным: это может быть уловка для выписывания штрафов или вымогательства взяток.

Важно помнить, что при попытке оспорить действия инспектора могут возникнуть сложности, особенно если водитель сам открыл багажник и показал его содержимое.