Чтобы ничего не упустить: лучшее решение для чернения шин

Как придать резине новизну без использования автохимии

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

На автомойках и в детейлинг-мастерских стоимость услуги чернения шин начинается от 150 рублей и может быть еще выше.

Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

Однако проблема заключается в том, что чернители быстро теряют свой блеск, смываются дождем и снегом, что заставляет водителей повторять процедуру через несколько дней. Конечно, можно купить специализированное средство самостоятельно за чуть менее 200 рублей, но результат будет такой же.

Поэтому некоторые автолюбители предпочитают использовать самодельные смеси на водной основе, смешивая глицерин и силиконовую смазку в равных пропорциях. Этот метод более эффективен, но не является универсальным. Защитная пленка на шинах будет держаться дольше, однако есть способ, который более продуктивен и проще в приготовлении.

Если хотите, чтобы ваша шина оставалась блестящей и защищенной в течение 2-3 месяцев подряд, используйте обычную силиконовую смазку и тщательно вотрите ее в резиновый обод с помощью поролоновой губки. Важно использовать именно смазку, а не спрей, так как последний будет менее эффективен. Блеск будет гарантирован, а также защитные и водоотталкивающие свойства.