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Внимание, водители! Узнайте, где вас поджидают полицейские засады этим летом

Названы три типа засад, которые устраивает ГАИ в сезон отпусков

1:59
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В разгар сезона отпусков информация о полицейских патрулях на дорогах приобретает особую значимость. Летний период привлекает отдыхающих на юг России, где сотрудники ДПС активно проводят рейды, выписывая многочисленные штрафы автотуристам. Портал njcar. ru рассказал, какие засады полицейские чаще всего устраивают в сезон отпусков.

Названы три типа засад, которые устраивает ГАИ в сезон отпусков
Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Хотя регламент работы ГИБДД теоретически запрещает создание засад, он одновременно допускает использование особенностей местности. Таким образом, с одной стороны, полицейские засады официально не одобряются, но с другой стороны, именно такая тактика позволяет инспекторам выявлять максимальное количество нарушений.

Наиболее частый прием — выявление водителей, выезжающих на встречную полосу, что чаще всего происходит на длинных, ровных участках шоссе с нанесенной сплошной разметкой. Если на конце такого участка имеется любое укрытие, будь то куст или здание, сотрудники ДПС часто оставляют машину в таких местах, чтобы ее не было видно с трассы.

Автобусные остановки, особенно на двухполосных дорогах, также являются излюбленными "позициями" полицейских. Водители иногда вынуждены объезжать по встречке высаживающий пассажиров автобус, и это именно тот момент, когда инспекторы могут поджидать нарушителей.

И, наконец, перекрестки представляют собой идеальное место для полицейских засад. Достаточно немного отступить за их пределы в направлении потока, чтобы легко засечь тех, кто пытается проскочить на запрещающий сигнал светофора или не пропускает пешеходов.

Кроме того, если разметка на перекрестке такова, что для поворота необходимо пересекать осевую линию, перекресток становится идеальным местом для выявления подобных нарушений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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