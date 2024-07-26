Проверки на дорогах: что делать, чтобы не попасть на штраф за отсутствие ОСАГО

В ГАИ предупредили водителей о многократных штрафах за отсутствие ОСАГО

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Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, за одно и то же административное нарушение нельзя наказывать дважды. Однако многие водители неправильно понимают это правило, особенно те, кто ездит без полиса ОСАГО. Представитель ГАИ рассказал в интервью порталу njcar. ru о возможности многократного наказания за отсутствие обязательной страховки в течение одного дня.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Некоторые автомобилисты считают, что если инспектор ГИБДД оштрафовал их за отсутствие ОСАГО, то до конца дня они могут продолжать ездить без страховки, не опасаясь повторного штрафа. Ссылаясь на пункт пятый статьи 4.1 КоАП РФ, они уверены, что одно нарушение не должно караться дважды.

Но это заблуждение: отсутствие ОСАГО является исключением, и принцип "не наказывают дважды за одно нарушение" здесь не действует.

Согласно пункту 2 статьи 19.2 Закона РФ "О безопасности дорожного движения", эксплуатация автомобиля без полиса ОСАГО строго запрещена. В статье 12.37 КоАП РФ указано, что штраф за отсутствие страховки составляет 800 рублей. Однако, если нарушитель оплатит штраф в течение 20 дней после получения постановления, ему предоставляется 50-процентная скидка, и сумма снижается до 400 рублей.

Рассмотрим гипотетическую ситуацию: автомобиль движется по дороге, и его останавливает инспектор ДПС. При проверке оказывается, что у машины нет действующего полиса ОСАГО, что является нарушением закона. После получения постановления о штрафе за отсутствие полиса ОСАГО и продолжения движения водитель продолжает нарушать закон, эксплуатируя транспортное средство без страхового полиса.

Поэтому каждый сотрудник ДПС, остановивший его в течение дня, обязан выписать новый штраф. Это может произойти несколько раз за одну поездку.

Никого не удивляет, что за превышение скорости можно получить несколько штрафов за день от различных камер. Важно понимать, что с точки зрения закона и КоАП, езда без полиса ОСАГО эквивалентна постоянному нарушению скоростного режима. В обоих случаях каждое нарушение рассматривается как отдельное событие и требует соблюдения правил, независимо от того, сколько раз в течение дня оно было совершено.