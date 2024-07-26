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Секреты удачной покупки: лучшие подержанные авто до 1 миллиона рублей

Составлен рейтинг лучших подержанных автомобилей за 1 млн рублей

3:05
Авто

В последние годы цены на подержанные автомобили значительно выросли. Многие россияне больше не могут позволить себе покупку и обслуживание нового автомобиля, особенно в отдалённых от крупных городов регионах.

Составлен рейтинг лучших подержанных автомобилей за 1 млн рублей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако автомобиль необходим для решения многих задач. Как поступить в такой ситуации?

Одним из вариантов является обращение к вторичному рынку. Сейчас там можно найти множество хороших предложений, которые дешевле новых машин, но всё ещё в хорошем состоянии и актуальны. Впрочем, для покупки такого автомобиля потребуется не менее 1 миллиона рублей.

Одним из таких автомобилей является Lada Vesta. Это надёжный, недорогой и простой в обслуживании автомобиль, который редко требует крупных ремонтов. Оснащение не самое современное, но для комфорта и безопасности всё необходимое присутствует.

За миллион рублей можно найти "Весту" в кузове седан с двигателем объёмом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил, выпуска до 2022 года. В отличие от новых моделей, подержанные часто оснащены ESP и климат-контролем вместо кондиционера, сообщает carsweek.ru.

До 1 миллиона рублей можно найти хэтчбеки и седаны KIA Rio третьего поколения после рестайлинга, выпущенные в 2015-2017 годах. Эти машины обычно не требуют больших вложений и имеют небольшой пробег, если не использовались в такси, что легко проверить. Чаще всего можно найти седаны с двигателем объёмом 1,6 литра и мощностью 123 лошадиные силы с механической или автоматической коробкой передач.

Renault Duster первого поколения с любыми силовыми агрегатами и МКПП 2012-2018 годов также находится в этой ценовой категории. Эти машины известны своей отличной проходимостью, надёжностью и вместительным багажником. Поломки встречаются редко, а ремонт и обслуживание не слишком дорогие.

В пределах 1 миллиона рублей можно найти Skoda Rapid первого поколения, как дорестайлинговые, так и после рестайлинга. Это авто имеет большой ресурс, надежно и неприхотливо в обслуживании.

За миллион рублей также можно приобрести Renault Sandero второго поколения, который выпускался с 2012 по 2018 год. Этот хэтчбек оснащался бензиновыми двигателями объёмом 1,6 литра и мощностью 82, 102 или 113 лошадиных сил.

Кроме того, за миллион рублей можно найти в хорошем состоянии такие автомобили, как Hyundai Solaris, Nissan Terrano, Renault Logan, Lada X-Ray, "Нива Легенд" или Travel, а также Volkswagen Polo.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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