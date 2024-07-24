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Всего за полгода: российский автопарк увеличился на 1,1 % благодаря иномаркам

Названы лидеры среди отечественных и иностранных брендов в российском автопарке

1:39
Авто

За последние полгода парк легковых автомобилей в России увеличился на 1,1%, пишет "Автовзгляд".

Названы лидеры среди отечественных и иностранных брендов в российском автопарке
Фото: flickr.com by Хельги Халльдорссон, CC BY-SA 2.0

К началу июля их количество составило 44 606 409 единиц, в то время как на 1 января этот показатель равнялся 44 099 620. Несмотря на появление новых российских автомобильных брендов, прирост обеспечили иностранные марки.

Согласно данным исследования "Автостат Инфо", на начало второго полугодия доля российских автомобилей составляла 32%. За последние шесть месяцев количество автомобилей отечественных марок снизилось на 0,3% до 14 406 988, в то время как доля иностранных марок выросла на 2% до 30 199 421 единицы и составляет теперь 68% от общего легкового автопарка в стране.

Самым популярным брендом остается LADA, у которого зарегистрировано 12 251 192 автомобилей. Самая распространенная модель АВТОВАЗа, ВАЗ-2107, числится 1 219 953 раза.

Среди иностранных марок наиболее популярной является Toyota — 3 845 545 единиц. Однако лидером является Kia Rio: на учете в ГАИ находится 1 018 967 седанов и хэтчбэков данной модели.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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