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Правда о ценах на внедорожники: какие модели подорожали больше всего за последний год

Как за год изменились цены 3-летних популярных рамных внедорожников

5:18
Авто

Рамные внедорожники заслуженно пользуются популярностью среди российских автомобилистов. Эти надежные и неприхотливые машины отлично подходят для наших дорог. Их выбирают за прочную конструкцию, хорошую шумоизоляцию, высокую грузоподъемность, устойчивость на бездорожье и большой ход подвески. На суровых российских дорогах такие автомобили незаменимы.

Как за год изменились цены 3-летних популярных рамных внедорожников
Фото: Wikipedia by Luftfahrrad, CC BY-SA 3.0

В салонах официальных дилеров выбор рамных внедорожников ограничен, и цены на них высоки. Альтернативой новому автомобилю может стать подержанный трёхлетний внедорожник. Редакция журнала 110 km.ru изучила свою базу объявлений и выяснила, как изменились цены на пять трёхлетних рамных моделей за последний год. Оказалось, что некоторые внедорожники значительно подорожали: автомобили 2021 года выпуска стоят почти как новые.

УАЗ "Патриот"

Этот внедорожник оснащён 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л. с. (235 Нм), пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода. Благодаря двухступенчатой раздаточной коробке и дорожному просвету в 210 мм, "Патриот" обладает отличной проходимостью. Владелицы ценят его за сочетание относительно невысокой цены, вместительности, высокой проходимости и большого набора опций. Новый УАЗ "Патриот" 2024 года стоит от 1,68 млн рублей.

Подержанный "Патриот" 2021 года выпуска стоит в среднем около 1,78 млн рублей. За год цены на трёхлетние "Патриоты" выросли на 47%, в августе 2023 года за автомобиль 2020 года просили около 1,21 млн рублей.

Haval H9

С осени 2019 года эти внедорожники собирают на заводе в Тульской области. Haval H9 по габаритам сопоставим с Toyota Land Cruiser Prado: длина составляет 4 856 мм, колесная база — 2 800 мм. Haval H9 предлагали в бензиновой и дизельной версиях, цены начинались от 4,3 млн рублей.

Внедорожник первого поколения 2021 года выпуска сейчас стоит от 3,11 млн рублей, что почти не отличается от прошлогодней цены. В августе 2023 года автомобили 2020 года стоили около 3,17 млн рублей. С выходом второго поколения цены на Haval H9 первой генерации могут продолжить снижаться.

Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero четвертого поколения выпускался с 2006 года и пережил два рестайлинга. В августе 2021 года с конвейера сошли последние внедорожники, но модель по-прежнему популярна. Доступны были версии с бензиновыми двигателями объёмом 3,0 и 3,8 литра (178 и 250 л. с.) и дизельным двигателем объёмом 3,2 литра (200 л. с.).

Трёхлетние Mitsubishi Pajero сейчас стоят дороже, чем когда они были новыми. В июле 2024 года средняя цена составляет 4,35 млн рублей, что на 11% больше, чем годом ранее.

Toyota Land Cruiser Prado

Эти внедорожники считались одними из самых популярных в своём сегменте. В России были представлены версии с бензиновыми двигателями объёмом 2,7 и 4,0 литра, а также с дизельным двигателем объёмом 2,8 литра. После введения санкций цены на новые машины, поставляемые по параллельному импорту, значительно выросли. Год назад "Прадо" сменил поколение, и в Россию его готовы привезти под заказ за 9 млн рублей.

Трёхлетний экземпляр сейчас стоит в среднем 5,39 млн рублей, что примерно соответствует ценам прошлого года.

Toyota Land Cruiser 200

Этот внедорожник является эталоном надёжности и долговечности. С переходом на новое поколение он сохранил свои главные достоинства, но получил современный дизайн и электронику. Новый Land Cruiser 300 предлагается по параллельному импорту за 11 млн рублей.

Примерно столько же стоит трёхлетний Land Cruiser 200. В июле 2024 года средняя цена составляет 11,57 млн рублей, что на 42% больше, чем годом ранее.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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