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Названы повреждения, которые могут появиться при сильном хлопанье дверью автомобиля

К каким проблемам может привести сильное хлопанье дверью авто

1:19
Авто

Директор по сервису и запасным частям компании "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов поделился с "Российской газетой" информацией о том, что сильное хлопанье дверью может привести к поломке автомобиля.

К каким проблемам может привести сильное хлопанье дверью авто
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В первую очередь, это может негативно сказаться на механизме замка двери. Одним из наиболее распространенных повреждений является поломка или деформация защелки, что может привести к трудностям при закрытии или открытии двери. Также сильный удар может повредить механизм блокировки, а также трос или тягу, соединяющие ручку двери с защелкой.

Во-вторых, повреждения могут затронуть детали отделки двери, например, уплотнители, обеспечивающие герметичность. Пластиковые детали обшивки также могут треснуть, деформироваться или сломаться.

В-третьих, сильное хлопанье дверью может повредить электронику автомобиля. Провода, проходящие через дверь, и установленные в ней датчики, такие как датчик освещения, могут быть перебиты или повреждены.

Поэтому рекомендуется аккуратно закрывать дверь автомобиля, регулярно проверять состояние замков и деталей отделки двери, и в случае выявления каких-либо неисправностей обращаться к специалистам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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