3 ситуации, когда покупать подержанный автомобиль не стоит: будьте внимательны

Названы ситуации, когда не стоит покупать подержанный автомобиль

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Покупка автомобиля на вторичном рынке является разумным выбором, так как обычно подержанные транспортные средства стоят значительно дешевле новых автомобилей. Однако этот подход имеет и свои недостатки. Важно учитывать, что состояние подержанной машины может быть не самым лучшим. Кроме того, существует риск покупки у "перекупов", которые могут преподносить автомобили с недекларированными недостатками с целью получить прибыль.

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"Перекупами" называют людей, занимающихся перепродажей автомобилей с целью заработка, часто продающих автомобили по цене выше их первоначальной стоимости. Они также могут скрывать недостатки автомобиля или создавать неясности в юридических аспектах сделки. Однако при соблюдении определенных условий и проверках можно приобрести автомобиль у "перекупа", убедившись в его стоимости и чистоте сделки.

Если автомобиль имеет большой пробег, например, более 150 тысяч километров, рекомендуется воздержаться от его покупки, особенно если это бюджетный вариант. Это связано с повышенным риском серьезных проблем с двигателем и другими ключевыми агрегатами.

Также важно учитывать, что наличие лишних опций в автомобиле может значительно повысить его стоимость, несмотря на то, что эти опции могут быть ненужны для конкретного водителя. Например, если система навигации или люк не требуются, имеет смысл рассмотреть альтернативные варианты автомобилей без таких дополнений.