Что нельзя перевозить в бардачке: даже не думайте класть это туда

Названы вещи, которые нельзя перевозить в бардачке

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Автомобилисты называют "бардачком" ящичек, расположенный напротив переднего пассажирского сиденья. Это удобное место для хранения мелких предметов, но необходимо соблюдать определенные правила безопасности при его использовании.

Фото: wikipediа by Magnus Bäck, PDM

Во-первых, не рекомендуется хранить в бардачке документы. Хотя кажется логичным оставлять там водительское удостоверение и страховку, бумага, пластик и картон могут быстро испортиться в закрытом пространстве. Кроме того, лучше всегда брать документы с собой: если машину эвакуируют, отсутствие важных бумаг может создать серьёзные проблемы.

Также не стоит класть в бардачок зажигалки, так как они могут протекать. Водитель может не заметить утечку газа, что увеличивает риск опасной ситуации.

Наконец, избегайте хранения аэрозолей. В жаркий день закрытый бардачок может сильно нагреться, что может привести к взрыву баллончика. Следуя этим рекомендациям, вы сможете безопасно пользоваться бардачком и избегать потенциальных проблем.