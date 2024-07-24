Что нельзя перевозить в бардачке: даже не думайте класть это туда

Автомобилисты называют "бардачком" ящичек, расположенный напротив переднего пассажирского сиденья. Это удобное место для хранения мелких предметов, но необходимо соблюдать определенные правила безопасности при его использовании.
Во-первых, не рекомендуется хранить в бардачке документы. Хотя кажется логичным оставлять там водительское удостоверение и страховку, бумага, пластик и картон могут быстро испортиться в закрытом пространстве. Кроме того, лучше всегда брать документы с собой: если машину эвакуируют, отсутствие важных бумаг может создать серьёзные проблемы.
Также не стоит класть в бардачок зажигалки, так как они могут протекать. Водитель может не заметить утечку газа, что увеличивает риск опасной ситуации.
Наконец, избегайте хранения аэрозолей. В жаркий день закрытый бардачок может сильно нагреться, что может привести к взрыву баллончика. Следуя этим рекомендациям, вы сможете безопасно пользоваться бардачком и избегать потенциальных проблем.
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