Почему водители теряют тысячи из-за битумных пятен: что нужно знать прямо сейчас

Автомойщик призвал водителей немедленно избавляться от битумных пятен

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Владелец автомоечного комплекса в интервью порталу njcar. ru объяснил, почему важно быстро удалять битумные пятна с помощью специальных средств.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 4.0

Когда автовладельцы выезжают на недавно отремонтированные дороги, они часто сталкиваются с битумными каплями, оседающими на кузове их автомобилей. Удаление этих пятен требует оперативности, так как свежее пятно легче удалить, чем затвердевшее.

На всех поверхностях автомобиля, включая кузов, есть микротрещины и микропоры, куда проникает битум. Когда он засыхает или запекается под солнцем, лакокрасочное покрытие теряет свой блеск, что особенно заметно на светлых автомобилях. Поэтому важно устранять такие загрязнения сразу. Однако многие водители либо откладывают эту задачу, либо не замечают пятен вовремя, что приводит к серьезным проблемам.

Для удаления засохшего битума нужны средства с высокой способностью растворять загрязнения. Часто рекомендуется использовать уайт-спирит, так как это экономичный вариант по сравнению с специализированными очистителями. Однако растворители, хотя и эффективны в удалении битума, могут оставлять мутные пятна на лакокрасочном покрытии, которые требуют профессиональной полировки. Кроме того, уайт-спирит имеет неприятный запах.

Важно учитывать, что уайт-спирит бывает разным. Он может быть чистым или содержать токсичные примеси, такие как толуол и ксилол, которые могут повредить лакокрасочное покрытие, а также хромированные, пластиковые и резиновые детали автомобиля. Покупая растворитель в хозяйственном магазине, владелец рискует усугубить проблему и повредить свой автомобиль.

Поэтому для сохранения кузова и нервов лучше использовать специализированные средства, продающиеся в автомагазинах. Эти очистители содержат специальные добавки, которые эффективно устраняют загрязнения и нейтрализуют негативное воздействие растворителя на лакокрасочное покрытие. Таким образом, лакокрасочное покрытие и все чувствительные поверхности автомобиля остаются в идеальном состоянии, не подвергаясь повреждениям.