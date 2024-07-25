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Как правильно экономить на техобслуживании автомобиля

Автоэксперт Родионов назвал три способа сэкономить на техобслуживании автомобиля

2:06
Авто

Готовясь к плановому техническому обслуживанию (ТО), многие автовладельцы задумываются о способах снижения затрат. О том, можно ли сэкономить на определенных деталях и расходных материалах, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в интервью "Автоновостям дня".

Автоэксперт Родионов назвал три способа сэкономить на техобслуживании автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт сразу подчеркнул, что на запчастях и технических жидкостях экономить не стоит.

"На мой взгляд, таких запчастей и техжидкостей не существует. Например, дешевые дворники могут повредить лобовое стекло или оказаться неэффективными в дождь. Некачественное моторное масло, купленное на маркетплейсе, может привести к дорогостоящему ремонту двигателя. Чтобы автомобиль долго служил без проблем, для ТО необходимо использовать только качественные детали и жидкости", — объяснил Никита Родионов.

Однако специалист отметил, что есть способы снизить затраты на обслуживание автомобиля. Один из них — чаще посещать СТО и соблюдать межсервисные интервалы, что уменьшает вероятность серьезных и дорогих ремонтов.

"Лучше решать мелкие проблемы своевременно, чем накапливать неисправности и дожидаться крупных поломок", — подчеркнул Никита Родионов.

Еще один способ экономии — использование аналоговых запчастей и технических жидкостей от менее известных, но качественных производителей, которые появились на рынке после кризиса 2022 года.

"Некоторые водители до сих пор предпочитают использовать только известные бренды, переплачивая за имя. На рынке много качественных, но менее известных производителей. Поэтому перед ТО рекомендую обновить знания о брендах запчастей и техжидкостей", — посоветовал Никита Родионов.

Также, по мнению эксперта, можно сэкономить, обслуживая машину в проверенных СТО, которые предоставляют гарантию на работы и запчасти. В таком случае повторные расходы на устранение неполадок покроет автосервис по гарантии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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