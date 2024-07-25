Разрушают подвеску и тормоза: как лежачие полицейские наносят ущерб вашему авто

"Лежачие полицейские" — это не просто дорожные сооружения, а настоящие стражи безопасности, установленные перед пешеходными переходами, возле школ и больниц, а также на опасных участках дорог. Их главная цель — напоминать водителям о необходимости снизить скорость. В автошколах обучают, как правильно преодолевать эти препятствия, но большинство водителей игнорируют эти рекомендации.
Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объяснил, как правильно проезжать "лежачие полицейские".
Первые "лежачие полицейские" появились в США в начале прошлого века и стали символом борьбы с превышением скорости. Водители реагируют на них по-разному: кто-то снижает скорость заранее, кто-то — непосредственно перед препятствием, а некоторые предпочитают объезжать их у бордюра или по диагонали. Но какой способ лучше для минимизации риска повреждения подвески?
Оптимальный метод преодоления "лежачих полицейских" — это предварительное снижение скорости до 20 км/ч. Рекомендуется начинать торможение при обнаружении неровности, а перед самим препятствием отпускать тормоза, чтобы плавно перейти через него. Некоторые специалисты советуют немного прибавить газ для смягчения удара.
Не следует резко тормозить прямо на "лежачем полицейском" или перед ним — это может сильно нагрузить переднюю подвеску из-за перераспределения веса автомобиля. Некоторые водители, стремясь избежать замедления, проезжают неровность на высокой скорости. Однако такой подход может привести к серьезным повреждениям ходовой части, деформации сайлентблоков и рычагов.
Наилучший способ преодоления "лежачих полицейских" — это следовать по колее, особенно если неровности изготовлены из резины. Не стоит прижиматься к бордюрам, чтобы избежать повреждения колесных дисков и не создавать помехи другим участникам дорожного движения, таким как мотоциклисты или велосипедисты.
Проезд неровности одним колесом увеличивает нагрузку на подвеску, что может привести к её преждевременному выходу из строя.
Неправильное преодоление "лежачих полицейских" может обернуться катастрофой для автомобиля: мосты, подшипники, стойки, амортизаторы и даже тормоза оказываются под угрозой. Спортивные автомобили с низким клиренсом находятся в особой зоне риска.
Владельцам таких машин лучше полностью останавливаться перед "лежачим полицейским", несмотря на возможное недовольство других водителей. Это простое действие может уберечь днище и пороги от серьезных повреждений.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.