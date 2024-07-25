Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти фильмы считались провальными, а теперь их обожают миллионы
Летний уход за жирной кожей: как справиться с блеском и поддерживать свежесть
Ошибки полива, которые могут погубить ваши томаты
Турки массово отправляются в Грецию и Египет из-за роста цен в Турции
В России повысился спрос на новые автомобили
В Тихом океане найдена область, которая влияет на климат всего Южного полушария
Садальский высказался в день памяти Высоцкого
Врач Степаненко: долгое сидение за рулём увеличивает риск болезней сердца
Как приготовить греческий салат: все секреты легендарного блюда
Разрушают подвеску и тормоза: как лежачие полицейские наносят ущерб вашему авто

В ГАИ призвали водителей правильно проезжать лежачих полицейских

2:44
Авто

"Лежачие полицейские" — это не просто дорожные сооружения, а настоящие стражи безопасности, установленные перед пешеходными переходами, возле школ и больниц, а также на опасных участках дорог. Их главная цель — напоминать водителям о необходимости снизить скорость. В автошколах обучают, как правильно преодолевать эти препятствия, но большинство водителей игнорируют эти рекомендации.

В ГАИ призвали водителей правильно проезжать лежачих полицейских
Фото: Wikipedia by Gennady Grachev, CC BY 2.0

Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объяснил, как правильно проезжать "лежачие полицейские".

Первые "лежачие полицейские" появились в США в начале прошлого века и стали символом борьбы с превышением скорости. Водители реагируют на них по-разному: кто-то снижает скорость заранее, кто-то — непосредственно перед препятствием, а некоторые предпочитают объезжать их у бордюра или по диагонали. Но какой способ лучше для минимизации риска повреждения подвески?

Оптимальный метод преодоления "лежачих полицейских" — это предварительное снижение скорости до 20 км/ч. Рекомендуется начинать торможение при обнаружении неровности, а перед самим препятствием отпускать тормоза, чтобы плавно перейти через него. Некоторые специалисты советуют немного прибавить газ для смягчения удара.

Не следует резко тормозить прямо на "лежачем полицейском" или перед ним — это может сильно нагрузить переднюю подвеску из-за перераспределения веса автомобиля. Некоторые водители, стремясь избежать замедления, проезжают неровность на высокой скорости. Однако такой подход может привести к серьезным повреждениям ходовой части, деформации сайлентблоков и рычагов.

Наилучший способ преодоления "лежачих полицейских" — это следовать по колее, особенно если неровности изготовлены из резины. Не стоит прижиматься к бордюрам, чтобы избежать повреждения колесных дисков и не создавать помехи другим участникам дорожного движения, таким как мотоциклисты или велосипедисты.

Проезд неровности одним колесом увеличивает нагрузку на подвеску, что может привести к её преждевременному выходу из строя.

Неправильное преодоление "лежачих полицейских" может обернуться катастрофой для автомобиля: мосты, подшипники, стойки, амортизаторы и даже тормоза оказываются под угрозой. Спортивные автомобили с низким клиренсом находятся в особой зоне риска.

Владельцам таких машин лучше полностью останавливаться перед "лежачим полицейским", несмотря на возможное недовольство других водителей. Это простое действие может уберечь днище и пороги от серьезных повреждений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
В Днепропетровске задержан 18-летний убийца Ирины Фарион Дмитрий Плотников Украина имеет критический дефицит бюджета. США и другие — не пополнят Любовь Степушова История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Европейцы не знают, что делать с российскими "Союзами" на космодроме Куру
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
The Economist: Китай втайне копит запасы металлов и продовольствия
The Economist: Китай втайне копит запасы металлов и продовольствия
Последние материалы
Врач Степаненко: долгое сидение за рулём увеличивает риск болезней сердца
Как приготовить греческий салат: все секреты легендарного блюда
Эксперты рассказали, почему ночью кошка смотрит на хозяина
Когда ставки упадут? Советы по ипотеке от эксперта
Как привести волосы в порядок без мытья: советы и хитрости
Hunt: Showdown получает крупное обновление в августе 2024
Европейские НПЗ теряют прибыль из-за африканских и ближневосточных конкурентов
Госдума обсудит увеличение авиарейсов на Кубу
РАН: препарат от рака можно использовать для диагностики дисфункции клеток
Фитнес-тренер назвал топ-упражнения на пресс для мужчин старше 60 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников