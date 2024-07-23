В России запускается новый онлайн-маркетплейс для продажи подержанных автомобилей Lada и других марок от "АвтоВАЗа"

"АвтоВАЗ" запускает программу Restart для продажи подержанных автомобилей

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Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" и его специализированный банк "Авто Финанс Банк" запустили онлайн-маркетплейс для продажи подержанных автомобилей Lada и других марок с возможностью получения кредита и страховки, пишет auto.mail.ru.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Программа включает в себя выбор автомобиля с пробегом через интернет, предложение по кредиту от "Авто Финанс Банка" и постгарантийную поддержку от официального дилера Lada.

Автомобили, сертифицированные по программе Restart, проходят тщательную проверку и получают один год продленной гарантии от страхового партнера.

С июля автомобили Lada можно приобрести по программе Restart в официальных дилерских центрах в 30 регионах России, а в будущем это предложение будет доступно во всей дилерской сети бренда.