Какие направления чаще всего выбирают россияне для автопутешествий

Названы самые популярные направления для автопутешествий по России

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Большинство россиян предпочитают автопутешествия в курортные регионы, такие как Краснодарский край и Крым, сообщает auto.mail.ru.

Фото: flickr.com by Land Rover MENA, CC BY 2.0

Этот вариант выбрали 39% опрошенных, особенно жители Центрального (42%), Южного (68%) и Северо-Кавказского (56%) федеральных округов. 38% опрошенных, проживающих в Дальневосточном (45%) и Сибирском (46%) федеральных округах, предпочитают путешествия в ближайший пригород.

Половина из принимавших участие в опросе имеют опыт автопутешествий по России, причем 14% совершают их раз в полгода, а 23% — раз в год и реже. 29% россиян, не совершавших путешествия по стране на автомобиле, выразили желание попробовать.

Особенно активно отправляются в путешествия на авто молодые люди в возрасте 18-24 лет, 59% из них совершают поездки с разной периодичностью.

Москвичи проявляют большую активность в автопутешествиях, чем жители других регионов.