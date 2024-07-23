Куда движется автомобильный рынок России в ближайшем будущем

Российский автомобильный рынок стоит перед вызовом в 2024 году

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Согласно мнению дилеров и экспертов, после предварительного роста российский автомобильный рынок в 2024 году ожидает спад, пишет "Газета.ру".

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По их оценкам, текущий спрос на автомобили поддерживается исключительно из-за негативных прогнозов: люди покупают транспортные средства из опасения возможного увеличения утильсбора и повышения процентной ставки Центробанка.

По прогнозам нескольких авторитетных аналитических агентств, российскому автомобильному рынку в 2024 году грозит снижение. Этот прогноз подтверждается и в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

"Пока мы сохраняем свой прогноз, но чаша весов может качнуться и в сторону пессимистичного прогноза в связи с возможным повышением ключевой ставки Центробанком и дополнительными изменениями экономической ситуации. Сейчас, несмотря на период отпусков, все равно активность достаточно высокая. Наблюдается рост продаж. Вероятно, сейчас люди спешат покупать автомобили, потому что опасаются того, что будет хуже", — сообщают РОАД.

При оптимистичном развитии событий, согласно прогнозам РОАД, продажи новых автомобилей составят 1,65 миллиона единиц к концу года. Однако в случае неблагоприятного влияния факторов, ассоциация дает более пессимистичный прогноз в 1,3 миллиона проданных машин к концу года.