Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько лестничных пролётов нужно преодолевать в день для хорошего самочувствия?
Кабачки, жаренные в соевом соусе: на гарнир к ним хорошо подать рис
Советы, что делать с клубникой после сбора урожая
iPhone SE 4: старт производства в октябре, но релиз перенесен на 2025 год
Софи Тёрнер появилась на публике в сопровождении миллиардера Перегрина Пирсона
Таиланд начнёт распределение цифровых денег среди граждан с низким доходом
Милые ушки и хлопоты по уходу: взвешиваем "за" и "против" содержания кролика
Причины сухости кожи: как вода влияет на ее состояние
Открыта продажа речных круизов на 2025 год
Купить машину недорого и безопасно: преимущества и риски автомобильных рынков

Как не ошибиться с выбором при покупке машины на рынке: ключевые советы

2:17
Авто

Покупка автомобиля — это серьёзная инвестиция, поэтому многие автолюбители тщательно изучают все варианты. Одним из популярных способов приобретения машины является покупка на авторынке. Давайте разберёмся, чем он может быть привлекателен.

Как не ошибиться с выбором при покупке машины на рынке: ключевые советы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Преимущества покупки автомобиля на рынке

  1. Более низкая цена. Автомобили, представленные на рынках, как правило, стоят дешевле, чем в автосалонах. Это связано с отсутствием наценок дилера и дополнительных сборов.
  2. Большой выбор. На крупных авторынках представлен широчайший ассортимент машин разных марок, моделей, комплектаций и годов выпуска. Вероятность найти нужный вариант здесь высока.
  3. Возможность торга. На рынке у покупателя больше шансов сторговаться и снизить цену, чем при покупке у официального дилера.
  4. Возможность осмотра и диагностики. Прежде чем совершить сделку, можно подробно осмотреть машину и провести техническую проверку.
  5. Отсутствие бюрократии. Процесс покупки на рынке обычно более простой и быстрый по сравнению с автосалоном.

Риски покупки автомобиля на рынке

Вместе с тем, приобретение машины на рынке сопряжено с определенными рисками:

  1. Юридическая чистота сделки. Необходимо тщательно проверять документы, чтобы убедиться в легальности продажи.
  2. Техническое состояние авто. Самостоятельно оценить все нюансы технического состояния может быть сложно, поэтому рекомендуется диагностика у специалиста.
  3. Возможные скрытые дефекты. Некоторые проблемы могут быть незаметны невооруженным глазом, поэтому важна предельная внимательность.
  4. Недостоверная информация о машине. Продавцы на рынке могут утаивать важные сведения об автомобиле.

Чтобы свести риски к минимуму, перед покупкой автомобиля на рынке рекомендуется:

  • Тщательно проверить документы на машину.
  • Провести полную техническую диагностику.
  • Проконсультироваться с экспертами и юристами.
  • Заключать договор купли-продажи.

При соблюдении этих мер покупка автомобиля на рынке может стать выгодным и безопасным вариантом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова Усовершенствованные F-35 приняты на вооружение США Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
Последние материалы
Sony готовится к выпуску PS5 Pro в этом году
Учёные нашли связь между личностными характеристиками и любовью к питомцам
Шарлотка на сливочном масле: очень нежная и безумно вкусная
Названы удобрения для малины в летний период
Какие эффективные упражнения на ягодицы можно выполнять дома
Пальто Роуз, которое она носила в сцене крушения "Титаника", продадут на аукционе
С 25 июля банки будут проверять денежные переводы
Касторовое масло: доступный способ улучшить волосы и кожу
Лечебные лаки: как они улучшают здоровье и внешний вид ваших ногтей?
Карина Истомина и Фёдор Смолов переехали в Краснодар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников